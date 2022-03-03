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تحضيرات رمضان.. طريقة تحضير كفتة الدجاج

نيفين عباسaccess_time30 / رجب / 1443 هـ       3 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كفتة الدجاج غنية بالبروتين كما أنها سهلة الهضم ويمكن تحضير كمية منها وحفظها بالفريزر

المقادير اللازمة

صدور دجاج منظفة
ملح وفلفل وبهارات دجاج
قليل من الكمون والكزبرة الجافة
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
دقيق وفتات خبز وبيض مخفوق للتغطية
حبة بيض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة كبيرة بودرة بصل وبودرة ثوم
بقدونس مفروم
طريقة العمل

تقطع الدجاج قطع صغيرة
تفرم فرم خشن مع كل المكونات الاخري
تعجن جيداً وتشكل باليد ناجتس
يقسم الدقيق نصفين ويخفق مع البيض ونصف كوب ماء
تغمس قطع الدجاج في خليط الدقيق
ثم فتات الخبز
توضع في علب محكمة الغلق مع مراعاة فصل كل حبة عن الاخري بورق شفاف
تحفظ بالفريزر لمدة 6 شهور
قبل الاستخدام تخرج وتترك لتذوب تماماً وتقلي في الزيت

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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