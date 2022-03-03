تحضيرات رمضان.. طريقة تحضير كفتة الدجاج

كفتة الدجاج غنية بالبروتين كما أنها سهلة الهضم ويمكن تحضير كمية منها وحفظها بالفريزر

المقادير اللازمة

صدور دجاج منظفة

ملح وفلفل وبهارات دجاج

قليل من الكمون والكزبرة الجافة

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

دقيق وفتات خبز وبيض مخفوق للتغطية

حبة بيض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة بودرة بصل وبودرة ثوم

بقدونس مفروم

طريقة العمل

تقطع الدجاج قطع صغيرة

تفرم فرم خشن مع كل المكونات الاخري

تعجن جيداً وتشكل باليد ناجتس

يقسم الدقيق نصفين ويخفق مع البيض ونصف كوب ماء

تغمس قطع الدجاج في خليط الدقيق

ثم فتات الخبز

توضع في علب محكمة الغلق مع مراعاة فصل كل حبة عن الاخري بورق شفاف

تحفظ بالفريزر لمدة 6 شهور

قبل الاستخدام تخرج وتترك لتذوب تماماً وتقلي في الزيت