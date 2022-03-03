الرياضة

المهددون بالإيقاف.. صداع يؤرق الاتحاديين قبل كلاسيكو الهلال

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1443 هـ       3 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة
يعيش مشجعو الاتحاد حالة من القلق؛ كّون أهم عنصرين في الهجوم الاتحادي مهددين بالإيقاف في الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال الثلاثاء القادم.

وهما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله، ورومارينهو، بالإضافة إلى الدولي فهد المولد في حال تلقيهم أي بطاقة صفراء في اللقاء الذي سيواجه فيه الفريق الاتحادي نظيره فريق ضمك اليوم الخميس في الجولة 23 من دوري المحترفين.

يقود اللقاء الحكم الألماني باستيان دانكيرت. وقد ساهم اللاعبان رومارينهو وحمدلله في تسجيل ٢٩ هدفاً بالدوري، ٩ أهداف منها كانت عن طريق ركلات الجزاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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