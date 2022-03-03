الرياضة المسحل يشكر القيادة على دعمها للرياضة السعودية

الرياض – البلاد

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وكافة منسوبي الاتحاد، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة السعودية، الذي ساهم في اختيار المملكة لاستضافة دور المجموعات لغرب القارة من دوري أبطال آسيا 2022 (5 مجموعات). وثمن المسحل الجهد الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي وفر كل الإمكانيات لتسهيل استضافة المملكة لمجموعات دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي. وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن استضافة المملكة لمباريات مجموعات غرب القارة إنما تعكس الثقة الكبيرة من الاتحاد الآسيوي في قدرات المملكة على احتضان الفعاليات الرياضية، وذلك بعد النجاح في استضافة 3 مجموعات في النسخة الماضية فضلًا عن استضافة الأدوار المتقدمة والمباراة النهائية. وأشار المسحل أن تلك الاستضافة تأتي ضمن التعاون الوثيق بين الاتحادين السعودي والآسيوي، حيث بات الاتحاد السعودي شريكًا في إنجاح الفعاليات الرياضية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات الأهلية والقارية في آسيا. واختتم المسحل بالقول: إن استضافة 4 مدن سعودية لمباريات المجموعات الخمس يعكس قدرات منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على تنظيم أكبر البطولات والتي اكتسبوها خلال الفترة الأخيرة، ودليلٌ لما تتمتع به البنية الرياضية من إمكانيات في مختلف مدن المملكة.