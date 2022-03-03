القطاع الشرقي بطلاً لبطولة شهداء الواجب بالحرس الوطني

الدمام- حمودالزهراني
توج سمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني فريق القطاع الشرقي بالدرع العام، في ختام بطولة شهداء الواجب الرابعة، التي أقيمت بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بالرياض.
وذلك بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء فيصل الربيعان وقادة ومسئولي ومدراء الإدارات بالقطاع الشرقي .
وحقق القطاع الشرقي درع البطولة بعد تصدره للنتيجة العامة في عموم ألعاب البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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