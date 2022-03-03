الرياضة

القطاع الشرقي بطلاً لبطولة شهداء الواجب بالحرس الوطني

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1443 هـ       3 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
توج سمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني فريق القطاع الشرقي بالدرع العام، في ختام بطولة شهداء الواجب الرابعة‬⁩، التي أقيمت بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بالرياض.

وذلك بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء فيصل الربيعان وقادة ومسئولي ومدراء الإدارات بالقطاع الشرقي .
وحقق القطاع الشرقي درع البطولة بعد تصدره للنتيجة العامة في عموم ألعاب البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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