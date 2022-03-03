الرياضة القطاع الشرقي بطلاً لبطولة شهداء الواجب بالحرس الوطني

الدمام- حمودالزهراني

توج سمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني فريق القطاع الشرقي بالدرع العام، في ختام بطولة شهداء الواجب الرابعة‬⁩، التي أقيمت بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بالرياض. وذلك بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء فيصل الربيعان وقادة ومسئولي ومدراء الإدارات بالقطاع الشرقي .

وحقق القطاع الشرقي درع البطولة بعد تصدره للنتيجة العامة في عموم ألعاب البطولة.