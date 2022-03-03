الصندوق الصناعي يحصد جائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية

الرياض : البلاد

حصد صندوق التنمية الصناعية السعودي جائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية في دورتها السابعة والعشرين عن فئة (تميز الخدمات الحكومية)، وذلك عن نظام “تمكين” الإلكتروني، وتطبيق الصندوق الصناعي على الهواتف الذكية, حيث تسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للقانونية والحوكمة والالتزام محمد بن عبدالله الجاسر، وذلك في الحفل الذي نظمه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2022م بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي فوز الصندوق الصناعي بهذه الجائزة بناءً على نتائج رحلة التحول الرقمي للصندوق، التي تضمنت إطلاق نظام “تمكين” الإلكتروني للتقديم ومتابعة القروض، وتطبيق الصندوق على الهواتف الذكية، حيث جرت أتمتة جميع عمليات الاقراض، وتضمين المنتجات والبرامج التمويلية، مثل: منتج القروض التمويلية، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، وتمويل الاستحواذ، والتمويل متعدد الأغراض، وكذلك أتمتة نظام العقود الإلكترونية بالتكامل مع خدمة “أبشر”، وذلك لإضفاء الأتمتة والأمان العالي، بالإضافة إلى الأتمتة الكاملة لإصدار السندات لأمر وتسجيل وفك الرهون إلكترونياً مع وزارة العدل، دون حضور المستثمر لمقر الصندوق.

وأسهمت رحلة التحول الرقمي للصندوق في ارتفاع عدد القروض المعتمدة بنسبة 38%، وقدرة معالجة القروض ودراستها إلى ثلاثة أضعاف، إضافةً إلى تقليص مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53%، لتنخفض من 11 شهرًا إلى 5 أشهر فقط، واختصار مدة توقيع العقود من ثلاثة أسابيع إلى أقل من ثلاثة أيام بعد تفعيل التوقيع الإلكتروني، وحصول الصندوق على نسبة 100% في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة إلكترونيًا.

وأسهمت إجراءات كفاءة الإنفاق التي تبنّاها الصندوق في ترشيد أصول الصندوق الرقمية عبر دمج التطبيقات، لتصبح 5 تطبيقات في منصة واحدة بدلاً من 70 تطبيقاً، واعتماد أكثر من 2,600 عقد ووثيقة إلكترونية، وتوقيع أكثر من 190 عقدًا إلكترونيًا.

يذكر أن جائزة معهد الشرق الأوسط للتميز تقدم سنويًا، تقديرًا لأفضل إنجازات وممارسات التحول المؤسسي الذكي، ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات، وتكريم قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية، والقطاعات ذات الصلة، استنادًا إلى معايير المعهد في تكريم المؤسسات والشخصيات.