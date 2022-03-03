السعودي العمري يتأهل لربع نهائي بطولة العالم للسنوكر

متابعة – محمد الجليحي

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري الى دور الثمانية من بطولة العالم للسنوكر لفئة تحت 21 عاما التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه على منافسه الروسي كاريل زهوقي بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط في مواجهة دور الـ 16.

وكان العمري قد تأهل الى دور الـ 16 بعد أن حل في وصافة ترتيب المجموعة الخامسة اثر فوزه على منافسه الهندي وكذلك منافسة المصري بنتيجة 3 /1 لكل مباراة بينما خسر من اللاعب التايلندي بنتيجة 3 /1 ويلعب العمري مواجهة دور الثمانية صباح غد الجمعة.

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وفي ذات البطولة خرج المنتخب السعودي من منافسات السيدات بعد أن خسرت اللاعبات المباريات الاولى في الدور التأهيلي للأدوار النهائية حيث خسرت اللاعبة نجلاء النعيمي من اللاعبة التايلندية بطلة العالم بنتيجة 2 / 0 بينما خسرت زميلتها رحاب يحي من اللاعبة البلجيكية بطلة قارة أوروبا بصعوبة وبنتيجة 2 /0 فيما خسرت اللاعبة سهراب شكري من اللاعبة الألمانية بنتيجة 2 /0.

من جانبه امتدح رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري لاعب المنتخب أيمن العمري وقال:” كسبنا لاعبا ينتظره مستقبل كبير في هذه اللعبة من خلال العطاء والأداء الذي قدمه في البطولة واستطاع ان يتأهل الى الادوار المتقدمة ويقارع كبار المصنفين في اللعبة رغم صغر سنه ونتمنى له التوفيق في مواجهة الغد ونأمل بأن يظفر بالذهب وسنواصل دعمه لتحقيق الأفضل في البطولة الحالية والبطولات القادمة بجانب زملائه لاعبي المنتخب في منافسات السنوكر والبلياردو “.

وابدى الدكتور الشمري رضاه عن مشاركة منتخب السيدات وقال :” بالتأكيد نحن راضون تمام الرضا كون هذه المشاركة الأولى خارجيا للمنتخب السعودي للسيدات الذي شارك كأول منتخب خليجي للسيدات في البطولة رغم أنه حديث التأسيس بعد أن تم تأسيسه في شهر يناير الماضي وكان شرف كبير التواجد في هذا المحفل العالمي ومع مرور الوقت سيتم تطوير هذا المنتخب وسيشارك للمنافسة في المستقبل.