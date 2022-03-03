الاتحاد يهزم ضمك ويواصل زحفه نحو اللقب

جدة – هلال سلمان
واصل فريق الاتحاد زحفه نحو الفوز باللقب بعد فوزه على ضيفه ضمك (2-1) مساء اليوم في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت المباراة سريعة من الطرفين، وكان التهديد الأول من جانب الاتحاد حيث رد حارس ضمك مصطفى زغبة كرة روما ثم اصطدمت بالعارضة (د 11)، ثم تصدى غروهي لتسديدة عبدالله العمار بعدها بدقيقتين، ثم رأسية فاروق شافعي (د 13) قبل أن تذهب رأسية أخرى من زميله إبراهيم النخلي بجوار القائم في أخطر فرص ضمك، وافتقدت تسديتي هنريكي ثم حمدان الشمراني للدقة (د 23).
لم يحسن عبد العزيز البيشي استغلال تمريرة هنريكي خلف الدفاع (د 30)، واصطدمت رأسية حمدالله بالعارضة (د 34) لتضيع فرصة محققة، ثم استلم روما كرة داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بجوار القائم (د 38)، وطالب الاتحاديون بركلة جزاء إثر سقوط البيشي داخل المنطقة لكن الحكم لم يحتسب شيئا بعد استماعه لحكم تقنية الفيديو (د 40)، وصد زغبة تصويبة روما (د 43)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتحصل الاتحاد على ركلة حرة على قوس منطقة الجزاء مع مطلع الشوط الثاني تحصل معها شافعي على إنذار، سددها حمدالله في حائط الصد قبل أن يتعرض لإصابة إثر اصطدامه بأنطونيو (د 49)، ثم تلقى هلال سوداني إنذارا لتدخله ضد حمدان الشمراني (د 54)، ونزل فهد المولد مكان البيشي (د 70)، ولم يتأخر في تسجيل هدف التقدم للاتحاد من زاوية صعبة (د 75)، وحاول ضمك العودة للمباراة، وزج كونترا بعوض الناشري مكان فيليبي (د 77).
ثم سجل العبود ثاني أهداف (العميد) مستغلا عرضية روما (د 79)، ثم خرج عمر هوساوي مصابا ونزل مكانه مدالله العليان، واحتسب الحكم ركلة جزاء لضمك بعد العودة للفار لخطأ من الشمراني ضد زيلايا الذي أسكنها الشباك مقلصا الفارق (د 93).
وحدثت اشتباكات بين الطرفين بعد مشادة بين مازن أبو شرارة والعبود، وبعد الرجوع للفار قرر الحكم طرد الاثنين وإنذار حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، لكن الاتحاد أمن فوزه ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، ويتوقف رصيد ضمك عند 36 نقطة.