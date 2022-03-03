إنجازات تاريخية لفريق قدم صالات القادسية

الدمام-حمودالزهراني

‎في إنجاز غير مسبوق لكرة قدم الصالات السعودية، نجح فريق القادسية في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما ضم لقب السوبر إلى لقبي الدوري والكأس ليتوج بثلاثية الموسم، وجميعها جاءت على حساب فريق الاتفاق.

‎فقد حصد فريق الصالات بنادي القادسية بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد انتصاره على نظيره الاتفاق بنتيجة 2/1 في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.

‎وكان اتحاد كرة القدم، قد قرر استحداث البطولة لأول مرة هذا الموسم، بعد مرور ثمانية أعوام على الانطلاق الرسمي لكرة الصالات.

‎”الدوري والكأس”

‎كان القادسية قد حصد بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الاتفاق 5/3 في المواجهة التي أقيمت بالخُبر.

‎ويأتي هذا الإنجاز بعد أن أنهى القادسية الدور الأول بصدارة المجموعة برصيد 39 نقطة مبتعداً ذلك بصدارة مجموعته في الدور النهائي بواقع 9 نقاط، قبل أن يتغلب في نصف النهائي على نظيره العرض 4/2.

‎كما نال فريق القادسية بطولة كأس الاتحاد السعودي للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد انتصاره على نظيره الاتفاق 8/3 في الصالة الخضراء بالدمام.

‎إنجازات القادسية لم تتوقف عند الثلاثية؛ حيث يتطلع الفريق لتحقيق إنجاز قاري عندما يمثّل المملكة في بطولة الأندية الآسيوية في شهر يوليو 2022، التي ستقام في دبي، كأول فريق سعودي يشارك في بطولة قارية على مستوى الصالات.

‎”إنجاز مستحق”

‎من جانبه، أبدى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية أحمد غدران، فخره واعتزازه بنجاح الفريق القدساوي في تتويج موسمه المميز ببطولة السوبر.

‎وقدم غدران التهنئة لجميع لاعبي الفريق وأجهزته الفنية والإدارية وجماهير القادسية بهذه البطولة.