أندرياس شلايشر: هيئة تقويم التعليم حققت تقدمًا كبيرًا ومثيرًا للإعجاب

البلاد : متابعات

زار هيئة تقويم التعليم، الأسبوع الماضي، السيد أندرياس شلايشر (الخبير الدولي في سياسات التعليم ومديرُ عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD).

ومنظمة OECD هي منظمة دولية تضم في عضويتها 38 دولة تشمل أمريكا وعددًا من الدول الأوروبية المتقدمة في مجال التعليم. وهي المنظمة التي تنفذ اختبارات بيسا الدولية لتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم العلمي في دول العالم المختلفة، ويتم تطبيق هذه الاختبارات في أكثر من 70 دولة. والسيد شلايشر من الخبراء المطلعين عن كثب على وضع أنظمة التعليم في دول العالم المختلفة.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض عن أبرز أعمال الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية، وقد أشاد الضيف بما تم عرضه وذكر أن الهيئة حققت مؤخرًا تقدمًا كبيرًا ومثيرًا للإعجاب في أعمالها وتقوم بدور مهم في جودة التعليم، ويمكن لأنظمة التعليم في الدول الأخرى أن تستفيد من تجربتها من خلال منظمة OECD.