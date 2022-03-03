أمانة مكة تضبط 10 مواقع مخالفة للسكراب

مكة المكرمة : البلاد

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة (10) مواقع للسكراب مخالفة للاشتراطات البلدية؛ وذلك ضمن الجولات الرقابيّة التي تقوم بها البلديات الفرعية بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل؛ وللتأكد من الاشتراطات الصحية والبيئية لمحال جمع وبيع السكراب.

وأوضحت الأمانة أنه تم رصد المواقع المخالفة في نطاق بلدية العمرة ومصادرة أكثر من (90) طناً من الحديد، وإغلاق المواقع وفصل العداد الكهربائي عنها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، كما رفعت الأمانة (30) سيارة مهملة وهياكل تالفة ومعدات متعطلة من المحاور والشوارع الرئيسة ضمن النطاق الإشرافي لبلديتي المسفلة والمعابدة الفرعيتين، وبينت الأمانة لمُلاك السيارات عن إمكانية الاستعلام عن سياراتهم التي تم رفعها من قبل البلديات الفرعية، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx، وذلك تيسيراً على المواطنين والمقيمين لمعرفة أماكن حفظ سياراتهم التي تم رفعها من المحاور والشوارع الرئيسة والأحياء.

كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية حملة لطمس الكتابات المشوّهة للمظهر العام على جدران المرافق العامة في الشوارع والحدائق الواقعة داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

ودعت الأمانة الجميع إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.