المحليات

أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية على مساحة 27 ألف متر

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1443 هـ       3 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استعادت أمانة محافظة جدة أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو 27 ألف متر مربع بنطاق بلدية أبرق الرغامة، ضمن جهودها الميدانية في رصد المخالفات البلدية ومعالجة الظواهر السلبية، على نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس خليل الزهراني, أن الفرق الرقابية في البلدية رصدت عددًا من التعديات داخل نطاق البلدية, وذلك بإنشاء حظائر أغنام مخالفة تسببت في إزعاج السكان والتلوث، حيث جرى إزالة 132 حظيرة مخالفة تمارس نشاطها عشوائيًا.

وأكدت أمانة محافظة جدة، استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمال غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، مثمنةً تعاون السكان وإسهامهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد 940.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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