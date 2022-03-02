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وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع عدد من نظرائه العرب

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1443 هـ       2 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تونس : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، ومعالي وزير الداخلية بدولة فلسطين اللواء زياد هب الريح، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في جمهورية الجزائر كمال بلجود، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب الدكتور جيهانجير خان.

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وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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