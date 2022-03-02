وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع عدد من نظرائه العرب

تونس : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اليوم، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، ومعالي وزير الداخلية بدولة فلسطين اللواء زياد هب الريح، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في جمهورية الجزائر كمال بلجود، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب الدكتور جيهانجير خان.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.