ورش الهواء الطلق في ساحات حي النزهة

جدة – عبدالهادي المالكي

أعرب عدد من المواطنين عن استغرابهم من انتشار ورش اصلاح السيارات في الأحياء السكنية والأراضي البيضاء بحي النزهة وذلك بعد أن تم إزالة الورش وتحويلها الى صناعية عسفان ، لافتين إلى أن ورش إصلاح السيارات تشكل هاجسا مزعجا للسكان بسبب كثرة الزبائن الذين يترددون عليها ووجود العمالة الوافدة التي تعمل في هذه الورش في الهواء الطلق حيث تجوب العمالة السائبة في الأراضي الفضاء التي خلفت تلك الورش وخاصة التي تجاور المباني لعرض خدماتهم لصيانة السيارات (الصيانة الخفيفة ) من كهرباء وتركيب مقصات واذرعه وعكوس وسمكرة خفيفة. وقال مجموعة من مرتادي تلك الورش لـ”للبلاد” إن سبب ترددهم على هؤلاء العمالة هو رخص اسعارهم مقارنة بالورش العادية، لافتين إلى أن انتشار العمالة الوافدة في الساحات وقيامهم باصلاح المركبات في الهواء الطلق يشوه المشهد البصري للحي. من جهتهم قال بعض العمالة الذي امتهنوا العمل في تلك الورش المتنقلة داخل الحي أن سبب تواجدهم هنا هوا قربهم من الزبائن وخاصة الذين تحتاج سياراتهم إلى صيانة خفيفة وعن الأسعار قالوا نحن نأخذ الأجر عن اتعابنا ولا نبحث عن المكاسب لأنه ليس لدينا ايجارات ندفعها ولا فواتير كهرباء ولا أي رسوم، وأضافوا عندما كانت الورش موجودة قبل الازالة كنا نعمل فيها أما الان فقد أصبحنا لا نستطيع العمل فيها .



من جهتهم بين بعض مجاوري الورش المتنقلة أنهم يعانون من الازعاج اليومي والضجيج وتلوث البيئة الناتج عن قطع الغيار التالفة والتي يرميها العمال بطريقة عشوائية، وعبروا عن خفوهم من انتشار الورش في الحي خصوصا وان الحي به ورش نوعية اخرى مثل ورش الحدادة والنجارة وغيرها من الورش. “البلاد” بدورها ومن منطلق التعاون مع الجهات الرسمية تواصلت مع الأمانة حول الوضوع حيث أفادت بأن أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية تعمل على تطبيق النظام بحق محلات الورش المخالفة داخل الحياء السكنية حيث يتم إغلاق المحلات المخالفة ومتابعة تنفيذ القرار. كما يتم التنسيق مع الجهات الأمنية بشأن التعامل مع قيام العمالة بالعمل خارج حدود المحلات التجارية بالشوارع والاراضي الفضاء بحسب ما ينص عليه المحضر المشترك المعتمد في المحافظة، وتم الرفع بتقرير مصور بهذه الممارسات لمقام المحافظة وصدر توجيه سمو المحافظ لشرطة محافظة جدة للتعامل معها بما لديهم من تعليمات.