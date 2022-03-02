الرياضة “مسايفة” و”مصلحة” يتوجان بسيارتي فروسية حائل

حائل- خالد الحامد أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر اليوم الأربعاء، حفل سباقه الـ(18) لهذا الموسم على دعم الراعي الماسي “سيارتين”. وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط، جاءت على النحو التالي: الأول للخيل العربي، وحققه “طي المشناء” للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء والخيال نواف الفيروز. أما الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فقد كسبه الجواد “تركواز” للمالك والمدرب حمود سعد البقعاوي، والخيال توفيق الخضير. وخصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، وأحرزه “الكسر” لأنور أحمد المرشدي، والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز، والشوط الرابع (مفتوح أفراس). وفازت به الفرس “مسايفة” للمالك والمدرب جبر حجي البقعاوي، والخيال نواف الفيروز، وانتهى الشوط الخامس للدرجة المبتدئة لصالح الفرس “مصلحة” للمالك محمد الدهام الشمري، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصايغ. وفي نهاية السباق قام مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، ويزيد المفضلي ممثل الراعي الماسي بأخذ صور تذكارية مع الفائزين بالشوطين الرابع والخامس، كما تسلم المفضلي درعا تقديريا من إدارة ميدان فروسية حائل.