صحة و عافية كيف يمكنك التخلص من التوتر؟

يعتبر “التوتر” أحد الانفعالات العصبية اللاارادية التي تصيب الانسان بين حين وآخر، ويحاول البعض أن يتخلص منه حتى لا تؤثر على القيام بمهامه اليومية . فمثلا روتين النوم المنتظم، وممارسة اليوجا، وقضاء الكثير من الوقت مع العائلة والأصدقاء، كل ذلك يساعد على إبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة. ولكن هناك احداث مفاجئة قد تجعلك تشعرين بالتوتر والاجهاد. ويمكن أن تكون إدارة الإجهاد أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتك في معالجة التوتر بطريقة صحية. خلاف ذلك، يمكن أن يصبح التوتر مزمنًا، مما قد يضر بصحتك ويؤثر على جسمك جسديًا وعقليًا، أنه قد يؤدي إلى أعراض مثل انخفاض الطاقة والصداع أو يساهم في النهاية في حالات أكثر خطورة مثل أمراض المناعة الذاتية والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أو السمنة. فيما يلي 3 تقنيات سريعة يمكن أن تساعدك على كسر دائرة التوتر في خمس دقائق (أو أقل)، حتى تتمكنين من الهدوء وإعادة التركيز والاستمرار في يومك. 1- قم بالتنفس ببطئ يساعد التنفس الهادىء على تقليل التوتر اجلس بشكل مريح على كرسي مع ثني ركبتيك واسترخاء كتفيك ورأسك ورقبتك. ضع إحدى يديك على معدتك والأخرى على صدرك وتنفس ببطء من أنفك.

يمكن أن يساعد التنفس على إبطاء تنفسك وإدخال المزيد من الهواء إلى رئتيك، خاصة إذا كنت تشعر بضيق في التنفس من الإجهاد. 2-اخرج الي الطبيعة هناك طريقة فورية أخرى للتخلص من التوتر وهي الخروج إلى الطبيعة والذي يساعد إلى تشتيت ذهنك عما يزعجك. 3- التأمل يمكن أن يجلب التأمل إحساسًا بالهدوء والسلام والتوازن وهو أمر مفيد بشكل خاص في تلك اللحظات التي تشعرين فيها بالتوتر فيمكن أن يساعدك التأمل في التخلص من التوتر 4-اللعب يساعد اللعب على محاربة التوتر والتقليل من الإجهاد الذي يمكن أن يشتت انتباهك ويغير تركيزك و يريحك من التوتر.