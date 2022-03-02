البلاد- ياسر بن يوسف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة؛ لتصريف (10,8) مليون متر مكعب من المياه خلال 25 يومًا. وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الهدف من تصريف المياه هو تلبية احتياجات المزارعين من المياه، ورفع منسوب المياه في الآبار. وأشارت إلى أن فتح السد تم بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات. وأبانت أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، و36,5 مليون م3 سنوياً.