شهادة الالتزام بالمعايير العالمية لـ «الحصانة الاستثمارية»

الرياض ـ البلاد

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية “حصانة” –الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية– حصولها على شهادة إجراء تحقق من قبل طرف خارجي بالالتزام بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري المعروفة بــ (®GIPS) – The Global Investment Performance Standards- والصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين” CFA Institute “،التي تعدّ معايير عالمية تستند على المبادئ الأساسية لقياس الأداء الاستثماري.

وتعدُّ المعايير معتمدةً في 48 بلدًا، ومعترفًا بها في جميع أنحاء العالم لمصداقيتها ونزاهتها، بالإضافة إلى تمكينها من المقارنة المباشرة بين الجهات المختلفة، ويعر هذا الاعتماد تتويجاً لجهود حصانة وسعيها خلال السنوات القليلة الماضية للوفاء بجميع الالتزامات المطلوبة للحصول عليه.

ويعكس هذا الالتزام بأعلى المعايير حرص شركة حصانة الاستثمارية، منذ تأسيسها، على السعي المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالإجراءات والمعايير الدقيقة لتقييم وقياس أداء استثماراتها، وعرض ذلك في التقارير الصادرة عنها لأصحاب المصلحة. وتأتي هذه الخطوة، بعد حصول الشركة على اعتماد مدقق خارجي لالتزامها بهذه المعايير الدولية والمطبقة داخليًا، في إطار تعزيز آليات قياس الأداء الاستثماري وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأصول والحوكمة والالتزام.

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبدالمحسن الفضلي، عن بالغ اعتزازه بهذا الاعتماد الذي يضاف إلى حصيلة إنجازات شركة حصانة الاستثمارية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، أحمد كردي، أن التزام شركة حصانة الاستثمارية بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS) المقرَّرة من قبل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) يبين التزامهم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لعرض الأداء الاستثماري.

كما أن تطبيق هذه المعايير هو مؤشر على جودة إجراءات الحوكمة وأنظمة قياس الأداء والمخاطر، وهو ما يعزِّز ثقة أصحاب المصلحة في التقارير المتعلقة بأداء المحافظ الاستثمارية التي تقوم شركة حصانة الاستثمارية بإدارتها.