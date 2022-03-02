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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية مالي الانتقالي

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1443 هـ       2 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة رئيس جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون المالي عبدالله جوب.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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