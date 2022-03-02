تكريم الفائزين بجائزة هاكاثون جدة للإبداع

جدة : البلاد

كرم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف مساء اليوم الفائزين بجائزة هاكاثون جدة للإبداع وسباق الأفكار، ضمن برامج جائزة جدة للإبداع.

وحصل على جائزة المركز الأول في مسار مجال الإبداع الأمني لتطبيقات المرور تطبيق ” الذراع الذكية ” من جامعة جدة، والمركز الثاني تطبيق ” المحافظة على أرواح الناس باستخدام الذكاء الاصطناعي ” من جامعة الأعمال والتكنلوجيا، فيما فاز بالمركز الأول في مجال الإبداع الحكومي لتطبيقات السياحة تطبيق ” الطيبات ” من جامعة الملك عبدالعزيز، والمركز الثاني تطبيق ” سياحة آمنة ” من جامعة جدة.

وفاز تطبيق ” هواك ” من جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول في مسار الإبداع المجتمعي لتطبيقات المدن الذكية، والمركز الثاني تطبيقا ” توكلنا و أبشر ” باستخدام RFID SCANNER من جامعة الأعمال والتكنلوجيا.

وفي مسار سباق الأفكار المجال الأول الإبداع الأمني لتطبيقات المرور فقد فاز بجائزة المركز الأول تطبيق ” طائرات الازدحام المروري سرب ” من جامعة جدة، والمركز الثاني تطبيق ” لوحات السيارات الذكية ” من الجامعة العربية المفتوحة.

أما في مسار الإبداع الحكومي لتطبيقات السياحة فاز تطبيق ” أخبر ” من جامعة الأعمال والتكنلوجيا بالمركز الأول، وتطبيق” THE LOST “ من جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثاني، فيما كانت جائزة المركز الأول لمسار الإبداع المجتمعي لتطبيقات المدن الذكية من نصيب تطبيق ” توليد الطاقة الكهربائية ” من جامعة عفت، وحصل على المركز الثاني تطبيق ” كرسي متحرك بإشارات الدماغ ” من جامعة جدة.

يذكر أن فعاليات هاكاثون جدة للإبداع تسهم في تشجيع الأفراد للمشاركة في المجالات الإبداعية، بالتعاون مع جامعة جدة، وعدد من الجامعات والكليات المشاركة، ولها مساران، هما مسابقة مبرمجين هاكاثون، وسباق الأفكار، وتخلل الفعاليات حلقة نقاش لكبار الخبراء في هذا المجال.