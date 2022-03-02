تعاون بين المملكة والإمارات في مجال المراجعة الداخلية

دبي ـ واس

وقعت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في دبي اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتبادل الخبرات المشتركة في مجال المراجعة الداخلية وخدمة مجتمعها.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات عبدالقادر عبيد علي، حيث تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بشكل فعّال، وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الإستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية المساعدة في وضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات إستراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية والعمل على تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين.

وحددت الاتفاقية أطر التعاون المشترك بين الجمعيتين في عدة مجالات أبرزها المشاركة في إعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج حصاد وتبادل الخبرات والترشيح المشترك للمتحدثين في المؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين وغيرها من مجالات التعاون.