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تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز الملوخية الطازجة

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1443 هـ       2 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الملوخية من الأطباق الشهيرة في الوطن العربي ويشتهر طبق الملوخية المصرية بأنه افضل الأطباق الجانبية التي تقدم عادة مع الدجاج

الملوخية يمكن صنعها عن طريق دمجها بمرق اللحم أو الجمبري أو الدجاج أو الارانب أو البط

المقادير اللازمة

كمية من الملوخية حسب الرغبة
ماء مغلي أو شوربة كوب لكل كيلو ملوخية

طريقة العمل

تقطف الملوخية وتغسل جيداً
بعد أن تجف تخرط بالمخرطة أو في محضر الطعام حتي تصبح ناعمة
توضع الملوخية للماء أو المرقة بعد أن تغلي وتقلب لمدة دقيقة
ترفع من علي النار وتترك لتبرد تماماً
تعبئ في أكياس ويخرج منها الهواء تماما وتفرز
مدة الحفظ من 5 إلي 6 شهور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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