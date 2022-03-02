تحضيرات رمضان.. طريقة تفريز الملوخية الطازجة

الملوخية من الأطباق الشهيرة في الوطن العربي ويشتهر طبق الملوخية المصرية بأنه افضل الأطباق الجانبية التي تقدم عادة مع الدجاج

الملوخية يمكن صنعها عن طريق دمجها بمرق اللحم أو الجمبري أو الدجاج أو الارانب أو البط

المقادير اللازمة

كمية من الملوخية حسب الرغبة

ماء مغلي أو شوربة كوب لكل كيلو ملوخية

طريقة العمل

تقطف الملوخية وتغسل جيداً

بعد أن تجف تخرط بالمخرطة أو في محضر الطعام حتي تصبح ناعمة

توضع الملوخية للماء أو المرقة بعد أن تغلي وتقلب لمدة دقيقة

ترفع من علي النار وتترك لتبرد تماماً

تعبئ في أكياس ويخرج منها الهواء تماما وتفرز

مدة الحفظ من 5 إلي 6 شهور