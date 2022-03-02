الرياضة

بسبب لون شعره الأبيض.. فيل فودين يربح 2.5 مليون دولار!

محمد ابو الوفاaccess_time29 / رجب / 1443 هـ       2 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بسبب لون شعره الأبيض.. فيل فودين يربح ملياري دولار!

بلغت أرباح نجم مانشستر سيتي، الإنجليزي الشاب فيل فودين (21 عامًا) من بيع حقوق صوره الشخصية، نحو 2.5 مليون دولار بحسب “ذا صن” البريطانية.

وبسبب لون شعره المصبوغ باللون الأبيض، اعتمدت بعض المؤسسات الأوروبية في الترويج لمنتجاتها على صور فيل فودين التي اعتبرته واجهة دعائية.

ويجمع فيل فودين أرباحًا بمعدّل 165 ألف دولار شهريًا في الوقت الحالي جرّاء بيع حقوق صوره الشخصية، ومن أبرز المؤسسات الراعي لها “نايكي”.

وأبرمت عملاقة صناعة الملابس “نايكي” عقدًا مع فيل فودين قبل عامين، فيما يمتلك اللاعب عقدًا مع مانشستر سيتي بقيمة 150 ألف دولار أسبوعيًا.

m.abo.elwafa

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