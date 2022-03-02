انخفاض كبير في منحنى الحالات الحرجة

الرياض ـ البلاد

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضًا ملحوظاً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلعت 563 حالة، بانخفاض قدره 90 حالة عن يوم أمس الأول ، لتعود الإصابات لمنحناها التنازلي مجدداً، وذلك بعدما سجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال اليومين الماضيين ، كما تواصل منحنى الحالات الحرجة في النزول للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض إجماليها إلى 554 حالة.

فيما شهدت الوفيات ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأيام والأسابيع الماضية، مسجلةً 3 حالات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9001 حالة وفاة.

ولاتزال حالات التعافي تسجل أرقاماً مرتفعة تزيد على الإصابات الجديدة، إذ سجل التقرير اليومي لفيروس كورونا الذي تصدره وزارة الصحة 839 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من المرض إلى 724388 حالة، من أصل 745590 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

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