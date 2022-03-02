المملكة مستمرة في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

الأحساء ـ البلاد

تدشن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، البرنامج الإقليمي للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في محافظة الأحساء, بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحكومية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن المملكة مستمرة في دعم مثل هذه البرامج التي تسهم في النهضة بالقطاع الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وحماية الثروة النباتية، إضافة إلى تجهيز جميع الأبحاث ومجموعات عملها بهذا البرنامج بجهود جميع الأعضاء من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بهذا المجال من خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات الدورية على فترات طويلة.

وأوضح أن المملكة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على دعم منظمة الأغذية والزراعة في جميع أعمالها وأبحاثها التطويرية لقطاع الزراعة وقطاع وقاية النباتات، ومنها دعم المملكة واهتمامها بهذا البرنامج الإقليمي الخاص بحشرة سوسة النخيل الحمراء للمحافظة على نخيل التمر من أي أضرار اقتصادية قد تحدث من هذه الآفة.

وأشار إلى أن الـوزارة تعمـل وبشـكل مسـتمر من خلال الجهات المعنية بوكالة الزراعة في الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها منذ عام 1987م، إضافةً إلى التعاون مع العديد من الجهات والمنظمات والجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية للبحث عن حلول للسيطرة على هذه الآفة وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق المستهدفات ، مبينا أن الوزارة عملت مؤخراً على تنظيم العمل بهذا الشأن من جميع النواحي التشريعية والتنظيمية والفنية والبحثية والتطبيقية، وتم اعتماد إستراتيجية وخطة عمل تنفيذية لها تحتوي على دليل إجرائي وبرنامج إدارة متكاملة لمكافحة هذه الآفة.