“الغذاء والدواء” تبين حقيقة تفاعل الملح مع الليمون وعلاقته بالأمراض

البلاد : متابعات

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي اليوم أنه تم رصد مقطع لشخص يدعي بأن تفاعل الملح مع الليمون يسبب العديد من الأمراض بخلاف الملح الصخري مشيرةً إلى أن المقطع عارٍ من الصحة.

وأوضحت أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعية في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح الى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس، مضيفة أن إضافة اليود لملح الطعام هو الغرض الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم 1843 SFDA.FD/GSO ” ملح الطعام”، كما ننصح بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة انواعه حيث أن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.