الروسي رومان أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأربعاء أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي وضع النادي للبيع في الفترة القادمة.

بحسب ما نشرته يومية “تلغراف” البريطانية، فإن الضغوطات التي يتعرّض لها أبراموفيتش بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا تدفعه لبيع تشيلسي.

وطالب عدّة نوّاب في مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع بمعاقبة رومان أبراموفيتش بسبب ارتباطه الوثيق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان أبراموفيتش (55 عامًا) قد تنّحى عن إدارة تشيلسي قبل أيام لصالح المؤسسة الخيرية للنادي، لكنه لا يزال مالكًا لكل أصول النادي اللندني.

ورغب الثري الروسي في الابتعاد عن دائرة الضوء بشكل مؤقت بعد أن فشلت مساعيه في التوسط بين بوتين والحكومات الغربية لوقف الحرب.

لكن أبراموفيتش وجد نفسه مجبرًا على بيع تشيلسي بعد ازدياد الضغوطات في الداخل البريطاني عليه، من المؤسسات الحكومية والحقوقية.