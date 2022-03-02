الرياضة

الروسي رومان أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع

محمد ابو الوفاaccess_time29 / رجب / 1443 هـ       2 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مالك تشيلسي الإنجليزي الروسي رومان إبراموفيتش

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأربعاء أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي وضع النادي للبيع في الفترة القادمة.

 

بحسب ما نشرته يومية “تلغراف” البريطانية، فإن الضغوطات التي يتعرّض لها أبراموفيتش بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا تدفعه لبيع تشيلسي.

 

وطالب عدّة نوّاب في مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع بمعاقبة رومان أبراموفيتش بسبب ارتباطه الوثيق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وكان أبراموفيتش (55 عامًا) قد تنّحى عن إدارة تشيلسي قبل أيام لصالح المؤسسة الخيرية للنادي، لكنه لا يزال مالكًا لكل أصول النادي اللندني.

 

ورغب الثري الروسي في الابتعاد عن دائرة الضوء بشكل مؤقت بعد أن فشلت مساعيه في التوسط بين بوتين والحكومات الغربية لوقف الحرب.

لكن أبراموفيتش وجد نفسه مجبرًا على بيع تشيلسي بعد ازدياد الضغوطات في الداخل البريطاني عليه، من المؤسسات الحكومية والحقوقية.

 

m.abo.elwafa

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