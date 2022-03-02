الأمير سعود بن عبدالله يرعى حفل فرح جدة 2022″ للاحتفاء بـ ٢٠٢٠ عريساً 

جدة – خالد بن مرضاح

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، حفل فرح جدة 2022″ للاحتفاء بـ ٢٠٢٠ عريساً في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات، مساء اليوم الأربعاء (2 مارس 2022 الموافق 29 رجب 1443 هـ)، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والداعمين وكبار الشخصيات.

وتفاعل الحضور مع الاحتفالية وتناثرت الورود وعلت أصوات الفرحة في القاعة التي تزينت لاستقبال العرسان، وشهدت عدداً من الفقرات ابتهاجاً بالدورة “21” لحفل الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، التي قدمت عرضا عن برامجها وأنشطتها خلال الأعوام الماضية.

وقدم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، أصدق التهاني والتبريكات إلى العرسان المشاركين في هذا الحفل، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذريّة الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي يسودها الود والحب والاحترام.

كما جرى خلال الحفل تدشين “ميثاق الزوجين “الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ويتضمن هذا الميثاق القيم التي تحكم العلاقة الزوجية بينهم، ويتضمن دليل تطبيقي يوضح للزوج والزوجة كيف يمكن لهم أن يطوروا علاقتهم ويعززوا القيم بينهم .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية “زواج” الدكتور أنس بن عبد الوهاب زرعة، في كلمته” لَقَدْ حَظِيَ برنامج مُسَاعَدَةِ اَلشَّبَابِ عَلَى اَلزَّوَاجِ كَغَيْرِهِ مِنْ برامج اَلْخَيْرِ وَالْعَطَاءِ فِي هَذَا اَلْبَلَدِ اَلْكَرِيمِ بِالدَّعْمِ اَلْكَبِيرِ وَالرِّعَايَةِ اَلْكَرِيمَةِ مِنْ لَدُنْ خَادِمِ اَلْحَرَمَيْنِ اَلشَّرِيفَيْنِ اَلْمَلِكِ سَلْمَانْ بِنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزْ يَحْفَظُهُ اَللَّهُ، حَيْثُ خَصَّهُ بِدَعْمٍ سَخِيٍّ أَتَاحَ لِلْجَمْعِيَّةِ تَقْدِيمَ اَلْمُسَاعَدَاتِ اَلْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لِكَثِيرٍ مِنْ شَبَابِ اَلْوَطَن، وحظي البرنامج برعاية كبيرة من لدن أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث تلقى البرنامج دعما مجزيا منه استطاعت الجمعية به أن تواصل مسيرتها في مساعدة شباب الوطن على إتمام زواجهم، يضاف كل ذلك إلى الدعم المتواصل من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي أسهم إسهاماً واضحاً في إنجاح برامج الجمعية.