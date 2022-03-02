الرياضة أخضر المبارزة يضيف برونزية السايبر الآسيوية

الرياض- البلاد

حقق المنتخب السعودي للمبارزة الميدالية البرونزية لسلاح السايبر للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في العاصمة الأوزبكية طشقند. مثّل الأخضر السعودي اللاعبون علي البحراني وجاسر البكر وعبدالله المنسف ومحمد العمرو، وكان المنتخب السعودي قد تجاوز نظيره الهندي في دور الـ8 بنتيجة 45/43، ليضيف الميدالية الثانية للسعودية في البطولة بعد ذهبية حسين الطويل في منافسات (الفردي) لسلاح الابيه. ويختتم المنتخب السعودي غداً مشاركته في البطولة بمنافسات سلاح الابيه (الفرق) للسيدات بمشاركة ندى عابد وضي العميري وفوزية الخيبري، كما يخوض المنتخب السعودي للرجال منافسات سلاح الشيش ويمثله اللاعبون إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومحمد راغب ومهدي القروص.