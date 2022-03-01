6 بدائل منزلية للشامبو الجاف لتجديد لمعان وصحة الشعر الجاف

يمكن أن يكون الشامبو الجاف سلاحك السري لتنعشي الشعر الدهني والعرج دون الحاجة إلى غسله بالشامبو.

الشامبو الجاف الجيد يمتص الدهون الزائدة من الشعر وفروة الرأس عندما لا تكون في حالة مزاجية لغسل شعرك.

كما أنه من السهل وخالي من المتاعب استخدام الشامبو الجاف عندما يكون شعرك سيئًا ولا يتوفر لديك الوقت لغسل شعرك.

ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك وصول إلى الشامبو الجاف ذي العلامات التجارية أو نفدت الكمية فإليك بعض البدائل الرائعة تمامًا.

هذه المكونات المطلوبة متوفرة بسهولة وهي بدائل أرخص للشامبو الجاف الذي يتم شراؤه من المتجر.

1. بودرة الأطفال:

فقط خذي القليل من المسحوق في يدك وضعيه في فروة رأسك.

لا ترمي أطنانًا من البودرة بشكل عشوائي على شعرك.

تأكد من تدليكه على الشعر حتى يختفي الزيت ولا يتبقى مسحوق أبيض على الشعر.

يمكنك أيضًا استخدام أي بودرة تلك متوفرة في المنزل بدلًا من بودرة الأطفال.

2. مسحوق الكاكاو:

ضعي القليل من مسحوق الكاكاو على أصابعك وربتي بأصابعك على جذور شعرك الدهني التي تحتاج إلى عناية.

امزجيها من خلال شعرك بالتساوي حتى ترى انخفاضًا ملحوظًا في الدهون.

يمتص مسحوق الكاكاو الزيت الزائد والأوساخ.

أخيرًا مشطي شعرك.

ستلاحظي أن هذا يعمل بشكل رائع ويقلل من الشحوم إلى حد كبير.

كما أنه يعطي القليل من الحجم للشعر.

يعمل مسحوق الكاكاو بشكل أفضل مع الشعر الداكن لأنه لن يترك على طبقة بيضاء قد تفعلها أنواع الشامبو الجاف الأخرى ذات اللون الأبيض.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم شعر فاتح / متوسط ​​اللون ، يمكنهم تجربة دقيق الذرة بدلاً من مسحوق الكاكاو.

يترك مسحوق الكاكاو حتى رائحة الشوكولاتة اللذيذة التي تحل مشكلة أخرى لشعرك برائحة غريبة

3. المناشف الورقية أو الورق النشاف:

إذا كانت بشرتك دهنية ، فمن المؤكد أنك تحتفظ بالمناشف الورقية وأوراق التنشيف في حقيبتك.

يمكنك استخدام مناديل ورقية لإزالة الزيت الزائد من الجذور عن طريق الضغط عليها من خلال فروة رأسك.

قد لا تحصل على نتائج 100٪ ولكن يمكنك إزالة الزيت من مناطق المشكلة بسرعة.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، استخدم ورقة نشاف إذا كان لا يزال لديك شعر دهني.

4. خل التفاح:

جددي خصلات شعرك عن طريق تخفيف بضع قطرات من خل التفاح في حوالي 100 مل من الماء.

انقلي السائل إلى زجاجة رش ورشيها على الجذور والشعر.

سيعطي ذلك فروة رأسك وشعرك نضارة فورية

5. العطور / مزيل العرق:

إذا لم يكن في حقيبتك شيء من الأشياء المذكورة أعلاه ، فيمكنك استخدام بعض العطور.

فقط أبقي الزجاجة بعيدًا ورشي القليل منه على شعرك للتخلص من المظهر الدهني.

يحتوي العطر على الكثير من الكحول مما يساعد في تكسير الزيت في الشعر وإبقائه منتعشًا أيضًا.

لا تستخدم هذه الحيلة كثيرًا وإلا قد يتسبب الكحول في تجفيف خصلاتك.

6. مسحوق الشوفان:

طحن دقيق الشوفان وعمل مسحوق. يُمزج دقيق الشوفان المسحوق مع صودا الخبز بنسبة 1: 1 (على سبيل المثال ، ملعقة صغيرة من مسحوق دقيق الشوفان ، أضف ملعقة صغيرة من صودا الخبز).

قومي بتخزين هذا الخليط في قبو ملح واستخدميه كما هو موصوف أعلاه بدلاً من مسحوق الكاكاو كشامبو جاف