ولي العهد يستقبل رئيس قبرص ويبحثان تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص.

📸 #ولي_العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس #قبرص وقد أجريت لفخامته مراسم استقبال رسمية.https://t.co/mPiWMeBZLb pic.twitter.com/eYl2GgQyJm — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 1, 2022

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل سمو ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، وتمنياته ـ رعاه الله ـ لجمهورية قبرص الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي سمو ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

📸 #ولي_العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس #قبرص وقد أجريت لفخامته مراسم استقبال رسمية.https://t.co/ykhcNKTMnU pic.twitter.com/qNCKFq3mWU — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 1, 2022

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

📸 #ولي_العهد ورئيس #قبرص يستعرضان خلال جلسة مباحثات رسمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، ويتناولان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.https://t.co/ykhcNKTMnU pic.twitter.com/5oSsEeNj1z — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 1, 2022

فيما حضرها من الجانب القبرصي معالي وزير الخارجية السيد يوانيس كاسوليديس، ومعالي وزير الطاقة والتجارة والصناعة السيدة ناتاسا بيليديس، ومعالي نائب وزير لرئيس الجمهورية السيد كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لفخامته.