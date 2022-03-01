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ولي العهد يستقبل رئيس قبرص ويبحثان تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل سمو ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، وتمنياته ـ رعاه الله ـ لجمهورية قبرص الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي سمو ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

فيما حضرها من الجانب القبرصي معالي وزير الخارجية السيد يوانيس كاسوليديس، ومعالي وزير الطاقة والتجارة والصناعة السيدة ناتاسا بيليديس، ومعالي نائب وزير لرئيس الجمهورية السيد كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لفخامته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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