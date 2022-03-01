الرياضة محافظ المجمعة يدشن شعار وهوية النسخة الأولى لرالي سدير

الرياض – هاني البشر

يدشن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة مساء الاثنين القادم في قاعة مسرح مدينة المجمعة الرياضية في شعار وهوية النسخة الأولى من رالي سدير وحسابات التواصل الاجتماعي وبوابة الرالي خلال مؤتمر إعلامي يعقده سموه بهذه المناسبة وتنظمه لجنةُ التنمية السياحية بمحافظة المجمعة ممثلة باللجنة الإعلامية. وسيكرم سموه على هامش المؤتمر الفائزين والمشاركين في الراليات والمنافسات والأنشطة الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية من أبناء المحافظة، تقديراً منه على جهودهم وتحفيزاً لأبناء المحافظة على ممارسة هذه الرياضة وفق الأطر والأنظمة التي تساعد على حماية الشباب وإبراز مواهبهم في هذا المجال، كما سيتم استعراض أهداف وآلية تنظيم الرالي بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة له.

وبهذه المناسبة وجّه سمو محافظ المجمعة الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص وتجاوبها وإصدارها الموافقات الرسمية على إقامة الرالي خلال فترة وجيزة، واصفاً إياها بـ(الداعم) الرئيسي الذي سيساهم في إنجاحه وإبرازه بالشكل الذي يليق بتاريخ المنطقة. وأكد سموه أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تساعد الشباب على استثمار أوقاتهم في التنافس الرياضي وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة وتنويع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية للإسهام في استثمار مواهب الشباب في الأماكن الصحيحة لتفريغ طاقاتهم وإبراز مواهبهم، ويسهم في تحويل القطاع الرياضي إلى رافد اقتصادي، مشيراً أن إلقاء الضوء على الجوانب التاريخية والمعالم الأثرية والسياحية، وإبراز جهود الدولة في التنمية والجوانب الحضارية والتطور المتسارع في المحافظة أحد أهم الأهداف التي يسعى الرالي إلى تحقيقها. من جهته أكد المهندس عمار القاضي مدير الرالي أن جميع التجهيزات والتحضيرات الفنية تجري كما هو مخطط لها، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو محافظ المجمعة ولجنة التنمية السياحية في المحافظة، منوهاً أن الرالي فرصة للسائقين لاكتشاف المنطقة والمسارات ذات الطبيعة الجغرافية الممتعة والمتنوعة. وأشار القاضي أن الرالي يقام برعاية سمو محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل ويستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من 14/ 16 شعبان 1443هـ الموافق 17/ 19مارس 2022م، يقطع خلاله المتسابقون 250 كيلو متراً، مشيداً بدعم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومثمناً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في سبيل تطوير رياضة السيارات. وفي ذات السياق قدم الأستاذ ناصر اليوسف رئيس اللجنة الإعلامية شكره لسمو محافظ المجمعة على دعمه وحرصه ومتابعته وإشرافه المباشر على الإعداد والتجهيز للرالي مما يبعث على التفاؤل لتحقيق نجاح كبير وصدى إعلامي، بإذن الله. وأضاف اليوسف أن الهدف من المؤتمر الإعلامي هو تعريف وسائل الإعلام وجميع فئات المجتمع بالرالي وأهدافه، داعياً وسائل الإعلام للحضور وتغطية هذه المناسبة الوطنية لما للإعلام من أهمية في إبراز قدرات شباب الوطن في تنظيم وتنفيذ كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.