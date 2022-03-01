كم دفع مانشستر يونايتد “تعويضات” بعد إقالة سولشاير؟

حصل المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على مبلغ 10 مليون يورو كتعويض من إدارة نادي مانشستر يونايتد على إنهاء عقده في نوفمبر 2021 الماضي.

وتحدثت تقارير الثلاثاء مبلغ التعويض الذي حصل عليه سولشاير بعد أن أعلن مانشستر يونايتد عن قائمة نتائجه المالية في الربع الثالث من العام المالي الجاري.

عقد سولشاير مع مانشستر يونايتد كان يمتد إلى صيف 2024 لكن إدارة “الشياطين الحُمر” أنهت عقد المدرب الشاب بعد سلسلة نتائج كارثية في جميع المسابقات.

وأشرف لاعب الفريق السابق مايكل كاريك مؤقتًا على تدريب النادي، قبل أن يتعاقد يونايتد مع المدرب الألماني رالف رانغنيك بعقد 6 أشهر، لنهاية الموسم الجاري.

وشهدت أرقام مانشستر يونايتد المالية ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة بلغت 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات التجارية بشكل هامشي.

كما ارتفعت أرباح تذاكر المباريات في ملعب “أولد ترافورد” الذي يسع لـ80 ألف مقعد، بـ 2.220% إثر انتهاء فترة الإغلاق والسماح للجماهير بالعودة للمدرجات.