المحليات

“صحة المدينة المنورة” تضبط 223 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

نفذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة خلال شهر فبراير الماضي 2710 زيارات تفتيشية على المطاعم والمراكز التجارية والأسواق العامة، بمشاركة الجهات الحكومية المختصّة, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الفرق الرقابية حرّرت خلال جولاتها 223 مخالفة على منشآت لم تتقيّد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تضمّنت المهام تقديم 6602 إجراء للتوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات الوقائية، مؤكدة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع المواقع للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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