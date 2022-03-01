ذوو الهمم شركاء في الحراك التنموي

مكة المكرمة -أحمد الأحمدي

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مراكز لتأهيلهم مهنيا وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أية مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز، وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. حيث يوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة للذكور وللإناث.

تشتمل مراكز التأهيل المهني على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها: الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.

عناصر فاعلة

كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها و توظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.



اشتراطات معتمدة

خالد الخبراني مدير ادارة التوعية والتثقيف والمتحدث الرسمي بهيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة أكد ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها اشتراطات واعمال ذوي الاعاقة وسبق وان ابلغت بها اصحاب الاعمال لتوظيفهم بموجبها وحسب مقدرة وطاقة الشخص ونوع اعاقته وهي اشتراطات معتمدة من الوزارة يتم التوظيف من خلالها لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحفظ حقوق الموظفين سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم ولديها العديد من الحوافز تلزم اصحاب العمل بمنحها لهم.

واستطرد إن معرض تمكين لتوظيف اصحاب الهمم سوف ينطلق في 20 مارس الجاري ولمدة يومين بهدف توفير وظائف متاحة لذوي الاعاقة موضحا أن الهيئة تسعي الى ضمان حصول ذوي الاعاقة على الوظائف المناسبة لهم في سوق العمل .



فرص متاحة

المحامي القانوني براء غربي قال: يمثل التطوع أهم أدوات المجتمع المدني التي باتت الدول تعتمد عليها لتحقيق العديد من الأهداف التي تحتاج إليها المجتمعات ويمتد عمل الجمعيات التطوعية القانونية ليشمل جوانب أخرى مثل نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، عبر إقامة الفعاليات المتنوعة، ونشر المطبوعات المتخصصة، وإقامة حلقات النقاش لا سيما في هذا العصر الزاهر الذي تسعى فيه الدولة لنشر الثقافة القانونية وجعلها جزءاً من المجتمع، ولضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وتأمين المعيشة الكريمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة لهم على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين ، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات والوصول إلى مجتمع شامل وموائم وقد اهتمت المملكة العربية السعودية في هذه الفئة الغالية على قلوبنا من أصحاب الهمم وأعطتهم كامل الاهتمام والرعاية في شتى المجالات البلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذا الاهتمام إقرار رؤية المملكة ۲۰۳۰ التأكيد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب، ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطار قانونية لحمايتهم ، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وقد نص النظام الأساسي للحكم الذي يعد أهم وثيقة دستورية في المملكة في احد مواده أن “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، والتي تعزز مفاهیم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة كما حرصت المملكة على الالتزام بالتشريعات والاتفاقات الدولية لضمان توفير الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة مقارنة بالآخرين في دول أخرى ،ومن أبزر هذه الاتفاقيات والمعاهدات الاتفاقية الدولية – معاهدة مراكش ، وبهذا نرى أهمية معرض – تمكين – الذي يساهم بشكل كبير في نشر هذه الثقافة والتوعية بحقوق وواجبات ذوي الهمم في العمل ، وادعوا جميع الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات ومن لديه القدرة المبادرة والتطوع والتعاون التوعية وحماية أصحاب الهمم وتعريفهم بحقوقهم في الوظائف وغيرها من المجالات المتعلقة بهم.



تنظيم العمل

المحامية القانونية والمحكم التجاري الدكتورة رباب احمد معبي أوضحت بقولها : من المعروف أن جميع قطاعات الدولة تتوفر بها ادارة قانونية غير أن عقود العمل تحت اشراف ورقابة وزارة الموارد البشرية والاجتماعية ومنصة قوى ، وبناء على نظام العمل والعمال فانه يجب على كل منشأة اعتماد لائحة تنظيم العمل والعمال غير ان مبادرة اجادة من اختصاصها متابعة اعمال المنشآت وحقوق العمال واجدها مناسبة لا اقترح ان يتم تخصيص عقد عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا اصحاب ذوي الهمم على ان يكون تحت اشراف ومتابعة مبادرة اجادة بالتعاون مع المحامين المتطوعين.



ويقول المحامي القانوني الدكتور ابراهيم الزمزمي اعتقد ليس هناك حاجة لتخصيص قانونيين متطوعين للنظر في الجانب القانوني لقضايا وظائف ذوي الهمم من اجل تجنيبهم حدوث اي استغلال في وظائفهم او تعرضهم للفصل التعسفي الا ان كل مدير ادارة يعتبر هو الشخص المسؤول عن تقييم الاداء وحماية حقوق موظفيه.

فرص سانحة

يقول ياسر علوي فدعق إن هذا المعرض فكرته جميلة جدا تبنته هيئة ذوي الاعاقة لتوفير فرص سانحة من الوظائف لهذه الفئة الغالية علينا جميعا والتي تتوق الى توفير وظائف لها مناسبة لتعيش عيشة هنيئة بين افراد مجتمعها الصحيح والمعاق فلا شك ان هذه الهيئة منذ تأسيسها وهي تسعى جاهدة لتقديم شتى الخدمات لذوي الاعاقة لتوفير لهم سبل العيش الرغيد مستفيدة من الدعم الكبير والمساندة والمؤازرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعا حيث تسعى جاهدة للتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير فرص العمل لهؤلاء كل حسب وقدرته وملاءمتها مع حالة اعاقته.

بادرة رائعة

يقول فهد بن سعيد الحربي لا شك أن هذا المعرض وما اشتمل عليه من خدمات لذوي الاعاقة هو بادرة رائعة من الهيئة لتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الاعاقة ومن الجميل ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشرف مشكورة على الوظائف المتاحة في المعرض والمقدمة من الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة والذين سبق وان تم تزويدهم بالوظائف المناسبة لكل معاق وحسب حالة اعاقته بموجب لائحة الوظائف المعتمدة من الوزارة والتي تقوم بحماية حقوق من يعينون على هذه الوظائف من اي فصل تعسفي او وضعهم في وظائف غير مناسبة لقدراتهم والزامهم للعمل فيها بل هناك اشراف من الادارة القانونية في الوزارة وفروعها لعدم تعرض المعاق لأي ضرر في وظيفته او حقوقه وهذا ما جعل هذه الفئة تقبل على هذه الوظائف بنفس مطمئنة وراحة تامة في ظل توفيق الله ثم رعاية هذه الوزارة التي ترعى شؤون ومصالح هذه الفئة.

حوافز مقننة

اما حامد المحمد السالم فتحدث عن الجانب الانساني فقال فئة المعاقين في بلادنا تحظى ولله الحمد برعاية انسانية من حكومتنا الرشيدة وأوكلت هذه المهمة الانسانية لوزارة تتعلق خدماتها بجميع موظفي الدولة لدمج هذه الفئة مع الاصحاء ليعمل كل معاق حسب مقدرته ونوعية اعاقته وتوفير له الحوافز المناسبة التي توفر لهم الدعم والتشجيع وسبل العيش الرغيد في حياتهم الى جانب اخوانهم الاصحاء، ويضيف السالم قائلا وما هذا المعرض الذي تنظمه هيئة رعاية المعاقين الا دليل واضح على الرعاية والاهتمام التي توليها الدولة اعزها الله لفئات ذوي الاعاقة وخدمتهم حيث توفر لهم الفرص للوظائف المناسبة والاشراف عليها وتخصيص لوائح وانظمة وقوانين تحكمها من خلال ما وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفروعها في جميع مناطق المملكة وهيئة رعاية ذوي الاعاقة وفروعها في المناطق.

وظائف متاحة

بدوره قال محمد فلاتة إن المعرض الخاص بتوظيف ذوي الهمم مبادرة رائعة بهدف توفير الوظائف الملائمة لهذه الفئة الغالية والتواصل مع الجهات المعنية لتوظيفهم وهناك توقعات بزيادة عدد الذين سيتم الحاقهم بوظائف مناسبة عند اطلاق المعرض في الشهر القادم وهذه فرصة سانحة توفرها هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة مشكورة لهذه الفئة حيث كما علمنا تسعى الهيئة جاهدة الى حصول ذوي الاعاقة على حقوقهم وضمان وصولهم الى سوق العمل الملائم لحالة اعاقاتهم ومن المفرح ان هذه الخدمة في هذا المعرض رغم انها تقام في مدينة الرياض الا أن فرص العمل من خلال هذا المعرض متاحة لجميع المعاقين في مختلف مناطق المملكة حيث علمنا ان الشركات والمؤسسات والجهات المشاركة في المعرض ستقوم بعرض وظائفها من خلال قنوات التواصل الاجتماعية الإلكترونية وهذا عمل جيد يحسب للهيئة والجهات المشاركة في المعرض.