“حقوق الإنسان” تختتم ورشة “متلازمة داون في المملكة…الجهود والتحديات”

الرياض : البلاد

اختتِمت اليوم , أعمال ورشة “متلازمة داون في المملكة الجهود والتحديات”، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان ضمن مسار التنمية الإنسانية الذي يعد إحدى مبادراتها لعام 2022.

وانطلقت الورشة يوم الأحد، بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي افتتح أعمال الورشة قبل أن تنطلق بحضور نخبة من المختصين والاستشاريين الذين ناقشوا -على مدار 3 أيام- عدة موضوعات أهمها: رفع الوعي المجتمعي تجاه المصابين بمتلازمة داون، وتوضيح العلاقة بين المتلازمة وتأخر اللغة واضطرابات النطق، إضافة إلى تصنيف ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، وإظهار دور المؤسسات المالية في المسؤولية المجتمعية ودعم ذوي الإعاقة.

كما تم خلال أعمال الورشة الاستماع إلى عدد من التجارب الأسرية المميزة، بمشاركة الأطفال وذويهم الذين تحدثوا عن الصعوبات التي واجهتهم واستطاعوا التغلب عليها بدعم منهم لأبنائهم، إضافة إلى تجاوزهم نظرة المجتمع إليهم والمصاعب في المجالين الصحي والتعليمي.

وجرى خلال اليوم الأخير تنظيم يوم مفتوح لأطفال متلازمة داون مع احتفاء الجميع بهم وسط أجواء من البهجة والسرور.