توجه ملحوظ نحو الاستثمار في قطاع صناعة السيارات الكهربائية

أصبحت أسهم السيارات الكهربائية من أكثر الأسهم التي ينجذب إليها الكثير من المستثمرين بشكل كبير وخاصة في الآونة الأخيرة، وذلك لأن صناعة السيارات الكهربائية العالمية كادت تمر بها خلال هذه الفترة بنمو هائل، وهذا على حسب ما أعلنته شركة ديلويت للاستثمار العالمي، كما أن من المتوقع أن تزيد المعدلات الخاصة بمبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير ليصل إلى معدل نمو سنوي متراكم لحوالي 30% حتى يبلغ عام 2030، بالإضافة إلى وجود دعم يعتمد عليه من قبل الصناعة، ومن المتوقع أن تتصدر أسهم السيارات الكهربائية قائمة إهتمام جميع المستثمرين في الفترات القادمة.

صناعة السيارات الكهربائية

تم تعرض صناعة السيارات الكهربائية في أوائل النصف الأول من سنة 2020 إلى ضربة قوية وذلك كانت هذه الضربة بسبب انتشار الوباء المتمثل في فيروس كورونا وإغلاق كافة مصانع تصنيع السيارات الكهربائية بالإضافة إلى عدم تواجد إقبال كبير على الوكلاء وعدم وجود أي تطور اقتصادي خلال هذه الفترة.

وبعد فترة وبالتحديد في منتصف عام 2020 حتى الوصول إلى بداية عام 2021 انتعشت المبيعات للسيارات الكهربائية بشكل كبير وسريع حيث كان غير متوقع ذلك الإقبال، وذلك نتيجة للكبت الذي مرت به صناعة السيارات في الفترات القادمة وأيضا تفضيل الكثير من الأشخاص الإنتقال بشكل شخصي بعيداً عن التزاحم الإجتماعي.

وبعد فترة أخرى من انتعاش صناعة السيارات الكهربائية تعرضت لضربة أخرى أدت إلى تراجعها، على الرغم من الزيادة الهائلة في طلب المركبات وكانت من أهم العوامل التي أدت إلى حدوث الأزمة العالمية حدوث نقص كبير في الرقائق الإلكترونية المعروضة، بالإضافة إلى نقص وضعف المستوى المخزون مما ترتب عليه الكثير من الأضرار في حجم المبيعات لمختلف المركبات بمنتصف عام 2021، ومن المتوقع إرتفاع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بشكل كبير في عام 2022.

الإستثمار في أسهم السيارات الكهربائية

هناك العديد من العوامل التي جعلت كافة الأشخاص يستثمرون أموالهم لصالح السيارات الكهربائية، والتي من أهمها المعايير الانبعاثية للوقود التي فرضت وأصبحت أكثر صرامة وقضايا التلوث المختلفة التي تفرض على الأشخاص، فعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية ونقص الرقائق الإلكترونية التي لا غنى عنها في صناعة السيارات الكهربائية إلا أنها لا تمنع من الإستثمار في صناعتها بإعداد كبيرة حيث يوجد تطور مستمر في تكنولوجيا صناعة السيارات.

ومن المتوقع أن يكون الاستثمار في التداول عبر الإنترنت في قطاع السيارات الكهربائية خلال الفترات المقبلة أكثر شراسة عما سبق من السنوات الماضية، وذلك لأن العديد من الدراسات التي أجرتها إدارة المعلومات للطاقة الإمريكية أوضحت أن السيارات الكهربائية سوف تمثل أكثر من 30% من إجمالي بيع كافة المركبات وذلك عند حلول عام 2050، أما عن التوقعات التي تتصل بالاستثمار في عالم السيارات الكهربائية عند حلول عام 2030، وهي أن تصل نسبة المبيعات إلى 31.1 مليون وحدة، وقد تعتمد في توقعاتها على ما توصلت إليه السيارات الكهربائية في عام 2022 والتي بلغت إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة وخاصة بعد وصول العديد من الطرازات الحديثة المتنوعة إلى سوق السيارات الكهربائية، كما أن مبيعات السيارات الكهربائية ساعد كثيراً في تحقيق النمو الاقتصادي.

افضل طريقة للاستثمار في أسهم السيارات الكهربائية

يوجد الكثير من الأشخاص أو المستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم من خلال شراء أسهم السيارات الكهربائية، وذلك بعد النظر لمستوى المنافسة الكبير الذي يتم حدوثه في عالم السيارات الكهربائية، ولكن يجب على المستثمر أن يتبع نهج مختلف، ويعني هذا أن المستثمر يضع في اعتباره توزيع رأس المال الخاص به على عدد مختلف من الأسهم الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك بدلاً من أن يضع جميع رأس ماله في أسهم شركة أو شركتين من المسؤولين عن السيارات الكهربائية، حيث يساعد هذا النهج المستثمر في التقليل من فرصة التعرض للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها والتي تخص الإستثمار في أسهم السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين فرصة الحصول على الكثير من الفوائد الناتجة عن نمو هذا القطاع.

ومن أسهل الطرق التي يأتي بها الإستثمار في السيارات الكهربائية هي المحافظ والتي تركز على أفضل أنواع السيارات وهي تكون أسهل وأفضل طريقة وأكثرها فعالية والتي تساعد للوصول إلى الكثير من الجهات الفاعلة في عالم السيارات الكهربائية.