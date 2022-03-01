تطبيق اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

الرياض ـ البلاد

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي) أمس، ووصل عدد المختبرين ما يقارب 200 ألف متقدم.

وكشفت الهيئة أن عدد المتقدمين للاختبار في المقرات (الورقية) بلغ (84,500) متقدم و (95,700) متقدمة، وتم تطبيق الاختبار في (103) مقرات للرجال وللنساء موزعة على مدن ومحافظات المملكة، واستهدفت المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص في المملكة.

كما أتاحت الهيئة تطبيق الاختبار من خلال عددٍ من المقرات (المحوسبة) التابعة لها، الموزعة على مدن ومحافظات المملكة وعددها (75) مقرًا ويهدف الاختبار إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، كما تُعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي بُني لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي الذي يبلغ عدد التخصصات المعتمدة فيه حاليًا (38) تخصّصًا.