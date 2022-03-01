تدشين كرسي لجودة الحياة في الدرعية

الرياض ـ البلاد

دشنت جامعة المعرفة كرسي «جودة الحياة بالدرعية» ويهدف إلى تسخير البحث العلمي والابتكارات المصاحبة للمساهمة في تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع بمحافظة الدرعية وجاء تدشين الكرسي بعد موافقة مجلس الجامعة وتزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس.

ويأتي تأسيس جامعة المعرفة كرسي علمي للبحث والابتكار في مجال جودة الحياة بالدرعية تجسيدًا لدور الجامعة والذي يتجاوز العملية التعليمية إلى خدمة المجتمع والمساهمة في رؤية 2030 والاهتمام بتنمية البيئة المحلية للجامعة ورفع جودة الحياة؛ حيث تميزت جامعة المعرفة بموقعها الاستراتيجي في عاصمة المملكة التاريخية الدرعية، والتي تمثل قيمة تاريخية كبيرة؛ حيث كانت منطلقا لتأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها قبل 3 قرون، وشكلت دورًا محوريًا في التاريخ السياسي والتراثي للمملكة العربية السعودية.

ويمثل تأسيس كرسي جودة الحياة بالدرعية قيمة كبيرة للجامعة ودورها في مساهمة الكفاءات العلمية والبحثية المتميزة وشركائها في دعم تطور الدرعية ومجتمعها من خلال البحث العلمي وخدمة المجتمع وإنشاء البرامج التدريبية والتطوعية خصوصًا في مجال تحسين جودة الحياة؛ لكي تصبح مدينة الدرعية نموذجًا للبيئة الصحية المتميزة.

ويسعى كرسي «جودة الحياة بالدرعية» إلى القيام بدور ريادي في البحث الأساسي والتطبيقي في المجالات الصحية والرياضية والبيئة والسياحة.