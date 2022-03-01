تخريج الدفعة الأولى من مشروع تأهيل الشباب لتربية النحل

البلاد- ياسر بن يوسف

احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بتخريج الدفعة الاولى من المتدربين والمتدربات لمشروع تأهيل الشباب لصناعة تربية النحل ومنتجاته بالعاصمة المقدسة .

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أوضح بأن هذا المشروع يستهدف تأهيل وتمكين الشباب السعودي من امتهان حرفة تربية النحل وانتاج منتجاته ويهتم بتوعية الشباب بأهمية صناعة النحل في المملكة العربية السعودية وتدريبهم على التعامل مع النحل وطريقة تربيته والاستفادة من منتجاته لينتقل الشباب من مرحلة التعليم الى مرحلة الانتاج النوعي والكمي .

كما بين الغامدي بأن البرنامج قسم الى ثلاثة برامج تتمثل في اساسيات تربية النحل والبرامج التخصصية في تربية النحل وبرامج التنمية البشرية وريادة الاعمال والتسويق منوهاً بأنه قام بالتدريب نخبة من الخبراء المتمكنين في هذا المجال ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة . واضاف بأن الخرجين من هذه الدورة يمكنهم الاستفادة من بعض الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة مثل امكانية الحصول على قرض من صندوق التنمية الزراعية والحصول على رخصة مزاولة مهنة نحال من الوزارة واختيار المميزين للمشاركة في المعارض والمهرجانات مجاناً وكذلك الحصول على ٣٠ خلية نحل او ما يعادلها من الدعم الفني والعيني للمتدربين.

أكد على دعم ” برنامج ريف” لقطاع العسل ، وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بإطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل ، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية فلدينا في منطقة مكة المكرمة 2350 منحل ، ولذلك هناك خطة في الوزارة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل نهدف من خلالها لتحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها ، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية ، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى ، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها ، كما تقدم الوزارة الخدمة الإرشادية للمناحل الأهلية من قبل الفنيين المختصين المكلفين بالزيارات الميدانية. من جهته قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني بأنه يفخر بتخريج وتكريم 94 من المتدربين والمتدربات في دفعته الاولى والمؤهلين لسوق العمل في هذا المجال والاسهام في دفع عجلة التنمية الريفية في منطقة مكة المكرمة واملا في تحقيق الريادة في مجال تربية النحل في المملكة على المستوى الاقليمي والعالمي.