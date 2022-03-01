تحضيرات رمضان.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج البانيه

تتبيلة الدجاج البانيه يمكن أن توفر الكثير من الجهد لكِ فى اوقات رمضان

المقادير اللازمة

صدور دجاج 2 كيلو أو حسب الرغبة يمكن مضاعفة الكميات

2 حبة بصل كبير الحجم أبيض

ملح وفلفل إسود

ملعقة ونصف كبيرة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة هيل ناعم

ملعقة صغيرة جنزبيل ناعم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

عصير 2 حبة ليمون

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

طريقة العمل

يفرم البصل مع جميع التوابل والخل والليمون حتي يصبح معجون ناعم

يتبل الدجاج بالخليط

ثم يرص في اطباق ويفرز بالفريزر حتي الاستخدام

مدة الصلاحية عام