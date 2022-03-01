المرأه صحة و عافية

تحضيرات رمضان.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج البانيه

نيفين عباسaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تتبيلة الدجاج البانيه يمكن أن توفر الكثير من الجهد لكِ فى اوقات رمضان

المقادير اللازمة

صدور دجاج 2 كيلو أو حسب الرغبة يمكن مضاعفة الكميات
2 حبة بصل كبير الحجم أبيض
ملح وفلفل إسود
ملعقة ونصف كبيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة هيل ناعم
ملعقة صغيرة جنزبيل ناعم
2 ملعقة كبيرة خل أبيض
عصير 2 حبة ليمون
ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة زعتر مجفف

طريقة العمل

يفرم البصل مع جميع التوابل والخل والليمون حتي يصبح معجون ناعم
يتبل الدجاج بالخليط
ثم يرص في اطباق ويفرز بالفريزر حتي الاستخدام
مدة الصلاحية عام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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