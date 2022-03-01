تحضيرات رمضان.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوى

الدجاج المشوى يتطلب نكهة مركزة وتتبيلة رائعة يمكن تحضيرها مسبقاً خاصة فى نهار شهر رمضان المبارك
المقادير اللازمة
دجاجتين وزن كيلو ونصف للواحدة
حبة فلفل رومى أحمر حلو
2 حبة بصل أبيض كبير
حبة طماطم
ملح وفلفل إسود
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة عسل أبيض
ربع كوب خل
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة جنزبيل بودرة
ملعقة صغيرة هيل ناعم
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف كوب زيت
طريقة العمل
يفرم البصل والطماطم والفلفل الحلو حتى يصبح خليط ناعم جدا
يضاف له الخل وجميع البهارات والزيت ويقلب
يتبل الدجاج بالخلطة
ثم يحفظ فى الفريزر لحين الاستخدام
مدة الصلاحية عام