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تحضيرات رمضان.. طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوى

نيفين عباسaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدجاج المشوى يتطلب نكهة مركزة وتتبيلة رائعة يمكن تحضيرها مسبقاً خاصة فى نهار شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

دجاجتين وزن كيلو ونصف للواحدة
حبة فلفل رومى أحمر حلو
2 حبة بصل أبيض كبير
حبة طماطم
ملح وفلفل إسود
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة عسل أبيض
ربع كوب خل
ملعقة كبيرة زعتر مجفف
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة جنزبيل بودرة
ملعقة صغيرة هيل ناعم
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف كوب زيت

طريقة العمل

يفرم البصل والطماطم والفلفل الحلو حتى يصبح خليط ناعم جدا
يضاف له الخل وجميع البهارات والزيت ويقلب
يتبل الدجاج بالخلطة
ثم يحفظ فى الفريزر لحين الاستخدام
مدة الصلاحية عام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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