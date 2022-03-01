المغربي سفيان رحيمي على أعتاب النصر

أصبح المغربي سفيان رحيمي (25 عامًا) هدفًا لنادي النصر في ميركاتو الصيف المقبل 2022 بحسب ما نشرته “le360” المغربية اليوم الثلاثاء.

وقالت المنصة الشهيرة أن نادي النصر يهدف لتقوية خط هجومه بنهاية الموسم الحالي 2021-2022 ووضع سفيان رحيمي على رأس أولوياته.

ينشط رحيمي حاليًا مع نادي العين الإماراتي، وانتقل إليه صيف 2021 الماضي قادمًا من الرجاء المغربي مقابل رسوم مالية بلغت 3 ملايين يورو.

عقد رحيمي مع العين يمتد إلى 2025، وقد سجّل الجناح فائق المهارة 7 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة من 16 مباراة مع العين في كل البطولات.