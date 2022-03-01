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السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن

صحيفة البلادaccess_time28 / رجب / 1443 هـ       1 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض، بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

ونوقشت خلال اللقاء الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار وخاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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