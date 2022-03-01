السديس : القيادة كرمت الإنسان ووفرت حقوقه

أكد ان رعاية ولي العهد لـ(إحسان) ترجمة حقيقية للاهتمام بالعمل الخيري

البلاد : متابعات

أفاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحفل تكريم المحسنين والتي أقامته المنصة الوطنية للعمل الخيري ” إحسان ” ، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الخيري الذي اتسمت به هذه البلاد المباركة.

وأشار الشيخ السديس إلى أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله – حرصت على تكريم الإنسان ووفرت له الحقوق التي تساعد في بناء المجتمع ونشر المودة والرحمة بينهم ، داعيا معاليه الله أن يجزي جميع القائمين على هذه الأعمال الخيرية والتنموية خير الجزاء ، لقاء ما يقومون به من عمل خيري وصلت أصداؤه للعالمين .

ويأتي احتفاء المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بالمحسنين في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعمل الخيري، والدعم المستمر الذي تحظى به المنصة من سمو ولي العهد؛ بما يُعظّم أثر القطاع الخيري بالمملكة في الفئات المحتاجة، حيث تسعى المنصة إلى تعزيز قيم التكاتف، وعمل الخير عبر خدماتها وبرامجها ومبادراتها؛ ومنها تقديم الشكر لكل من تبرع وساهم في توسيع أثر المنصة في مجالات الخير والمستفيدين منه.