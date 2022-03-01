الاتفاق يعفي الصربي فلادان والوطني أحمد الحنفوش يتولى المهمة

الدمام- حمود الزهراني

قررت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل اعفاء الصربي فلادان من مهمته في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي وقدمت له الشكر والتقدير على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق.

في المقابل أسندت إدارة النادي مهمة تدريب الفريق للوطني أحمد الحنفوش مدرب فريق درجة الشباب بالنادي وتولى الحنفوش المهمة رسمياً وسيقود الفريق امام الأهلي في الجولة القادمة.

ويأتي قرار إدارة الاتفاق في هذا الوقت بعد النتائج السلبية لفريق القدم حتى اصبح الوضع صعب وخطير على الفريق ويسعى الاتفاقيون لمحاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه وتلافي مرحلة الهبوط الى دوري يلو.

هذا وقد اعتبر الاتفاقيون ان القرار مهم وسوف يكون في مصلحة الفريق