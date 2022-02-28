هدف: 2.2 مليون مواطن استفادوا من برامج الصندوق في 2021

الرياض : البلاد

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، أن عدد من دُعم توظيفهم في القطاع الخاص تجاوز 280 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الدعم المقدمة من الصندوق خلال العام الماضي 2021م، منهم 55% إناث و45% ذكور، واستفاد 2.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين المقدمة من “هدف”.

وأكد الجعويني أن 53 ألف منشأة قطاع خاص استفادت من برامج الصندوق خلال العام الماضي 90% منها منشآت صغيرة ومتوسطة.

وقال: “خلال بناء إستراتيجية الصندوق؛ درسنا برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل، للتأقلم مع إستراتيجية الصندوق، كما عملنا على إعادة تصميم البرامج لتواكب متغيرات وتطورات سوق العمل”.

وأضاف: “حددنا 3 أهداف إستراتيجية سنقيس عليها أثر الصندوق وهي دعم تنمية رأس المال البشري ليتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المواءمة بين العرض والطلب واستدامة التوظيف”، مبيناً أن المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق يقوم بعمل دراسات وأبحاث حول سوق العمل وتقديمها للمستفيدين والخبراء والجهات الإشرافية.