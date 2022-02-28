حتّى سن الـ46.. بوفون يجدد عقده مع بارما الإيطالي

جدد فريق بارما الإيطالي عقد حارس مرماه المخضرم جيانلويجي بوفون (44 عامًا) حتّى صيف عام 2024 في بيان رسمي أصدره النادي اليوم الاثنين.

بموجب العقد الجديد، سيلعب بوفون في صفوف بارما حتّى عمر الـ46، وقال الحارس الأسطوري عقب توقيع العقد: “هذا يوم سعيد لي ولعائلتي”.

ويعتبر بارما بوابة انطلاق بوفون إلى كرة القدم العالمية عندما لعب معه جيجي لأول مرة في الدوري الإيطالي عام 1995 واستمر معه إلى 2001.

وانتقل بوفون إلى يوفنتوس صيف 2001 في صفقة قياسية بلغت 45 مليون يورو آنذاك، ليخوض مع اليوفي 17 موسمًا متتاليًا بواقع 685 مباراة.

ومنذ 2021 يلعب بوفون مع بارما عندما انتقل إليه من يوفنتوس، ويأمل في مساعدة النادي للترقي إلى الدوري الإيطالي في درجته الممتازة.

يحتل بارما حاليًا الترتيب الـ13 على لائحة دوري الدرجة الثانية الإيطالي بواقع 32 نقطة، ومن أجل الصعود ينبغي احتلال أحد المراكز الـ6 الأوائل.