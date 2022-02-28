تقلبات جوية على معظم المناطق اعتبارا من الأربعاء

جدة ـ عبد الهادي المالكي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وتستمر لعدة أيام. وأوضح المركز أن التقلبات تتضمن عدة ظواهر جوية متوقعة تشمل رياحا نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتفاوتا في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج.

وكان المركز قد توقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس أمس أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية، ويسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية يسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات)، وسماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، في حين تكون الفرصة متهيئة لتشكل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.