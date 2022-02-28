تدشين أولى الرحلات الجوية المباشرة بين السعودية وتايلاند

جدة : البلاد

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، أولى رحلاتها إلى تايلاند، التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك, بحضور القنصل العام لمملكة تايلاند في جدة سراجاك بوراناسامريدي، إلى جانب عددٍ من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام.

وتعتزم الخطوط السعودية، تسيير ثلاث رحلاتٍ أسبوعياً تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوةٍ تعقب توجه البلدين مؤخراً لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجسد التزام “السعودية” التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبًا على مستوى العالم.

وأشار نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد اخونباي، إلى أن المملكة تفخر بقدرتها على فتح فصلٍ جديد في العلاقات الثنائية التي جرى تعزيزها مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية وتايلاند.