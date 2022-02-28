المحليات

بدء المهلة التصحيحية للمركبات المهملة

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1443 هـ      28 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

جددت الإدارة العامة للمرور، دعوتها لملّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، التي تبدأ غدا (الثلاثاء 28 / 7 / 1443هـ الموافق 1/ 3 / 2022)، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وأوضحت الإدارة أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجلّ المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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